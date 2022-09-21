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Мейвезер готов провести бой с Макгрегором

Бокс
(1 голосов)

Ждем официальных переговоров

Мейвезер готов провести бой с Макгрегором

Новина українською

Экс-чемпион мира Флойд Мейвезер-младший (50-0, 27 КО) рассказал, что в 2023 году может провести бой с Конором Макгрегором.

"Сейчас я жду бой против Микура Асакура. После этого в ноябре я проведу выставочный бой, а в 2023 году собираюсь подраться с Конором Макгрегором. Пока не знаю, будет ли это показательный бой или настоящий поединок. Но были разговоры и о том, и о другое… Я бы хотел выставочный бой.

Такие ребята, как Конор, которые не очень сильно бьют, блоггеры или ребята из UFC… Я не против того, чтобы сразиться с ними, но я не хочу ставить себя в положение, при котором я могу навредить себе, – приводит слова Флойда Daily Mail.

Напомним, что первый поединок МакГрегора и Мейвезера состоялся в 2017 году и закончился победой Флойда.

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В статье: Флойд Мейвезер
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Источник:
XSport.ua

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