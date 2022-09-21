Мейвезер назвал гонорар за бой с японским бойцом ММА

Бывший чемпион мира по боксу американец Флойд Мейвезер рассказал о гонораре за выставочный бой против японского бойца смешанных единоборств Микуру Асакуры.

"Несколько миллионов в минуту. За этот бой я заработаю примерно $ 15-20 млн. 20 миллионов за девять минут, неплохо! Выставочные бои дают мне возможность путшествовать. Я всегда много ездил по миру, но сейчас я развлекаю людей по всей планете. Я не смог провести настоящий бой в Японии, но им нравится, когда я показываю шоу. Они любят, когда я приезжаю и выступаю.

Я зарабатываю на этом большие деньги. Но, как я уже говорил, я не потерплю оскорблений. Если бы они нанесли какой-то телесный вред, мне пришлось бы полностью уйти. Я не буду ставить себя в положение, в котором меня жестоко избивают. Пока я не получаю таких ударов, я готов проводить показательные бои", — приводит слова Мейвезера Daily Mail.

Последние 12 поединков Асакура провёл в Rizin. В нынешнем году представитель Японии не участвовал в боях.