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Флойд Мейвезер огласил о своем следующем поединке

Бокс
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Снова выставочный бой

Флойд Мейвезер огласил о своем следующем поединке

фото - boxingscene.com

Новина українською

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях и член Зала славы, легендарный американский боксёр Флойд Мейвезер-младший объявил о своём следующем выставочном поединке, который состоится 13 ноября в Дубае (ОАЭ).

Соперником 45-летнего Мейвезера станет 25-летний британский YouTube-блогер Оладеджи Олатунджи, более известный как Deji.

"Я рад привезти в Дубай невероятное боксёрское событие. Для меня честь стать частью столь знакового события в культовом городе, и я хотел бы поблагодарить организаторов за то, что обратились ко мне", – приводит слова Мейвезера пресс-служба Global Titans.

Напомним, в своём последнем бою, который состоялся на минувших выходных в Сайтаме (Япония), Мейвезер нокаутировал местного бойца MMA Микуру Асакуру.

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В статье: Флойд Мейвезер
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