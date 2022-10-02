  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Отец Фьюри: Без бокса жизнь Тайсона разваливается
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Отец Фьюри: Без бокса жизнь Тайсона разваливается

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Великий чемпион

Отец Фьюри: Без бокса жизнь Тайсона разваливается

Фото: Sporting News

UA-Футбол
Новина українською

Отец чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1; 23 КО) рассказал о ситуации с завершением карьеры своего сына. Его слова цитирует Sportsmail:

"Тайсон то уходил на пенсию, то выходил из нее с тех пор как стал профессионалом. Он поссорится с боксом на неделю, а потом снова полюбит его.

Он любит бокс. У Тайсона нет ничего другого, кроме бокса. Он так любит этот спорт. Он сказал мне: "Я был на пенсии четыре недели, и моя жизнь развалилась на части. Я чувствую, как моя жизнь рушится с каждой секундой".

Несмотря на то, что Тайсон завершил карьеру, он продолжал ходить в спортзал и "нюхать перчатки". Вдыхал запах пота, смотрел в окно, думая, что хочет вернуться назад.

Он сказал мне, что понял, что не закончил. Поэтому я сказал ему: "Сын, если тебе так хочется, продолжай, пока не почувствуешь, что ты добился всего, что хотел" – сказал он.

Напомним, ранее Джойс бросил вызов Джошуа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде