Отец Фьюри: Без бокса жизнь Тайсона разваливается

Отец чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1; 23 КО) рассказал о ситуации с завершением карьеры своего сына. Его слова цитирует Sportsmail:

"Тайсон то уходил на пенсию, то выходил из нее с тех пор как стал профессионалом. Он поссорится с боксом на неделю, а потом снова полюбит его.

Он любит бокс. У Тайсона нет ничего другого, кроме бокса. Он так любит этот спорт. Он сказал мне: "Я был на пенсии четыре недели, и моя жизнь развалилась на части. Я чувствую, как моя жизнь рушится с каждой секундой".

Несмотря на то, что Тайсон завершил карьеру, он продолжал ходить в спортзал и "нюхать перчатки". Вдыхал запах пота, смотрел в окно, думая, что хочет вернуться назад.

Он сказал мне, что понял, что не закончил. Поэтому я сказал ему: "Сын, если тебе так хочется, продолжай, пока не почувствуешь, что ты добился всего, что хотел" – сказал он.