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Эдди Хирн: Бою Фьюри - Джошуа конец
Но команда Энтони до сих пор готова к переговорам
Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа считает, что переговоры с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри уже не увенчаются успехом.
"Насколько я понимаю, бою конец. Мы считаем, что Фьюри не будет драться с Энтони Джошуа. Мы были бы более чем рады продолжить эти переговоры, но нам сообщили, что крайний срок прошёл. Мы отправили окончательный вариант контракта, нам вернули его с пометками, а затем сообщили, что поединок сорван бойцом.
Так или иначе, нам дали условия и дату, на которые, по их мнению, мы не должны были соглашаться. Мы согласились. Если бы они подписали контракт в понедельник, у нас был бы бой. Нас попросили завершить всё к понедельнику, а затем к среде. Но в среду мы получили замечания. Мы по-прежнему открыты для обсуждения, но не собираемся играть по правилам парня, который говорит Энтони, что всё кончено", – приводит слова Хирна Sky Sports.
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