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Анастасия Таран - чемпионка Европы по боксу среди юниорок
Украинка в финале сумела взять верх
Фото: Facebook
Украинка Анастасия Таран одержала победу на чемпионате Европы-2022 среди юниоров. Напомним, что соревнования проходят в Монтезильвано(Италия).
В финале весовой категории до 75 кг Анастасия оказалась сильнее ирландки Мэри Макдонах.
Почти единогласно судьи отдали победу Тарану (29:28, 29:28, 29:28, 28:29, 29:28).
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