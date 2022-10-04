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Анастасия Таран - чемпионка Европы по боксу среди юниорок

Бокс
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Украинка в финале сумела взять верх

Анастасия Таран - чемпионка Европы по боксу среди юниорок

Фото: Facebook

Новина українською

Украинка Анастасия Таран одержала победу на чемпионате Европы-2022 среди юниоров. Напомним, что соревнования проходят в Монтезильвано(Италия).

В финале весовой категории до 75 кг Анастасия оказалась сильнее ирландки Мэри Макдонах.

Почти единогласно судьи отдали победу Тарану (29:28, 29:28, 29:28, 28:29, 29:28).

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