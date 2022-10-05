Умар Кремлев призвал допустить россиян и белорусов к соревнованиям

Россиянин Умар Кремлев, возглавляющий Международную федерацию бокса (IBA), призывает допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям, на которых они смогут выступать с национальной символикой своих стран.

"Сегодня бокс демонстрирует, что он выше политики. Когда начинается спорт, заканчиваются политические игры. И мы, боксерская семья, демонстрируем, что мы независимы, мы защищаем спортсменов. Мы должны дать всем атлетам равные условия, потому что для них важно, когда играет гимн и поднимается их флаг, а не медали, которые им вешают.

Также я призываю все международные ассоциации принять такое же решение, потому что оно правильно. Наша задача как спортивных функционеров - защищать наших любимых спортсменов и быть миротворцами во всем, призывать всех к миру.

Спорт для этого и создан, чтобы нести в мир добро. Поэтому всех призываю присоединиться к нам и нашим решениям", - сказал Кремлев.

Ранее Международная боксерская ассоциация приостановила деятельность Федерации бокса Украины из-за вмешательства правительства в ее деятельность.