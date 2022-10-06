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Мейвезер подарил своей бывшей девушке Maybach за 180 тысяч долларов

Бокс
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Отличный подарок

Мейвезер подарил своей бывшей девушке Maybach за 180 тысяч долларов

Новина українською

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший сделал роскошный подарок своей бывшей девушке Галлиен Набиле на день её рождения.

В качестве презента Флойд вручил ей автомобиль Maybach стоимостью £ 160 000. Об этом пишет The Sun.

Мейвезер и Галлиен встречались в 2019 году, однако затем расстались, и Флойд закрутил роман с Анной Монро. Но долго их отношения не продлились, так как Монро узнала, что легендарный боксёр был замечен гуляющим в обнимку с Галлиен.

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В статье: Флойд Мейвезер
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