Мейвезер подарил своей бывшей девушке Maybach за 180 тысяч долларов

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший сделал роскошный подарок своей бывшей девушке Галлиен Набиле на день её рождения.

В качестве презента Флойд вручил ей автомобиль Maybach стоимостью £ 160 000. Об этом пишет The Sun.

Мейвезер и Галлиен встречались в 2019 году, однако затем расстались, и Флойд закрутил роман с Анной Монро. Но долго их отношения не продлились, так как Монро узнала, что легендарный боксёр был замечен гуляющим в обнимку с Галлиен.