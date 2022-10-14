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Пакьяо: Мейвезер боится еще раз встретиться со мной в ринге
Мэнни хотел бы провести поединок
фото - boxingscene.com
Экс-чемпион мира в восьми дивизионах Мэнни Пакьяо (62-9, 39 КО) рассказал, что хочет провести реванш с бывшим чемпионом мира Флойдом Мейвезером (50-0-0, 27 КО).
"Я не уверен, что это сражение состоится. Дело в том, что Мейвезер боится еще раз встретиться со мной на ринге. Он боялся изначально.
Я думаю, что Мейвезер испугался, испугался встречи на ринге. Может состояться выставочный бой, но я пока не знаю", - сказал Пакьяо.
Напомним, что последний бой боксеры проводили в 2015 году, тогда Пакьяо проиграл Мейвезеру единогласным решением судей.
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