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Пакьяо: Мейвезер боится еще раз встретиться со мной в ринге

Бокс
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Мэнни хотел бы провести поединок

Пакьяо: Мейвезер боится еще раз встретиться со мной в ринге

фото - boxingscene.com

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Экс-чемпион мира в восьми дивизионах Мэнни Пакьяо (62-9, 39 КО) рассказал, что хочет провести реванш с бывшим чемпионом мира Флойдом Мейвезером (50-0-0, 27 КО).

"Я не уверен, что это сражение состоится. Дело в том, что Мейвезер боится еще раз встретиться со мной на ринге. Он боялся изначально.

Я думаю, что Мейвезер испугался, испугался встречи на ринге. Может состояться выставочный бой, но я пока не знаю", - сказал Пакьяо.

Напомним, что последний бой боксеры проводили в 2015 году, тогда Пакьяо проиграл Мейвезеру единогласным решением судей.

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В статье: Мэнни Пакьяо Флойд Мейвезер
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Источник:
Mirror

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