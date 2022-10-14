Джо Джойс: Планирую начать тренировочный лагерь и провести следующий бой в марте 2023 года

Временный чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBO Джо Джойс раскритиковал возможный бой между Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой.

"Я надеялся на бой. Написал пару твитов, рыбачил и ждал, что мою наживку проглотят, но они не захотели войны с "Джаггернаутом". Теперь я буду ждать и наблюдать за тем, как всё сложится. Планирую начать тренировочный лагерь и провести следующий бой в марте 2023 года. А там посмотрим, кто будет соперником. Когда всё утрясётся, я могу стать чемпионом в супертяжёлом весе.

Бой Чисоры с Фьюри — мёртвый. Фьюри отобьёт ему голову или разберётся с ним ещё быстрее, чем в прошлый раз. Чисора будет настроен на войну, будет усердно работать, но проиграет", — цитирует Джойса Metro.

Бой между Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой может состояться 3 декабря.