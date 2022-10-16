Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кларесса Шилдс – абсолютная чемпионка мира в среднем весе. Она избила Саванну Маршалл
Американка объединила все пояса в своей категории
Фото: Bad Left Hook
Американская боксерша Кларесса Шилдс вчера провела бой за звание абсолютной чемпионки мира в среднем весе против британки Саванны Маршалл. Ранее Шилдс не доставало лишь одного пояса – WBO, который и принадлежал Маршалл.
Бой продлился все десять раундов, по итогам которых судьи единогласно присудили победу Кларессе. Таким образом, она стала первым боксером в истории спорта (среди мужчин и женщин), которой удалось объединить все главные пояса (WBA, WBC, IBF и WBO) сразу в двух весовых категориях.
На данный момент её баланс побед-поражений составляет 13-0. Помимо этого, Шилдс также является двукратной золотой медалисткой Олимпийских игр. Она брала золото ОИ в среднем весе и в Лондоне в 2012 году, и в Рио в 2016.
Популярное сейчас
- Рух - Днепр-1: смотреть онлайн, прямая видео трансляция
- Реал Мадрид - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
- Ненависть Хави к паузам на сборные и "лишние шаги" Лунина. С чем Барса и Реал подходят к Эль-Класико
- Уайлдер нокаутировал Хелениуса в первом раунде. Видео
- Вот это экспрессия! Мексиканская болельщица обнажила грудь после гола Жиньяка - ВИДЕО 18+
- Вы что, голодные все? Алиев записал гневное видео о пробках из-за Макдональдса. ВИДЕО