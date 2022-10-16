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Кларесса Шилдс – абсолютная чемпионка мира в среднем весе. Она избила Саванну Маршалл

Бокс
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Американка объединила все пояса в своей категории

Кларесса Шилдс – абсолютная чемпионка мира в среднем весе. Она избила Саванну Маршалл

Фото: Bad Left Hook

UA-Футбол
Новина українською

Американская боксерша Кларесса Шилдс вчера провела бой за звание абсолютной чемпионки мира в среднем весе против британки Саванны Маршалл. Ранее Шилдс не доставало лишь одного пояса – WBO, который и принадлежал Маршалл.

Бой продлился все десять раундов, по итогам которых судьи единогласно присудили победу Кларессе. Таким образом, она стала первым боксером в истории спорта (среди мужчин и женщин), которой удалось объединить все главные пояса (WBA, WBC, IBF и WBO) сразу в двух весовых категориях.

На данный момент её баланс побед-поражений составляет 13-0. Помимо этого, Шилдс также является двукратной золотой медалисткой Олимпийских игр. Она брала золото ОИ в среднем весе и в Лондоне в 2012 году, и в Рио в 2016.

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В статье: Бокс Кларесса Шилдс
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