Рой Джонс проведет бой с бодибилдером в Майами

53-летний американский боксёр Рой Джонс-младший проведёт бой 28 января в Майами с Робертом Вильмотом, звездой социальных сетей и профессионалом-бодибилдером IFBB. Об этом сообщает TMZ.

Бой будет состоять из пяти раундов по одной минуте.

За свою профессиональную карьеру Рой Джонс-младший провел 75 поединков, одержав 66 побед и потерпев девять поражений.