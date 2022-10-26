  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Рой Джонс проведет бой с бодибилдером в Майами
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рой Джонс проведет бой с бодибилдером в Майами

Бокс
(1 голосов)

Поединок состоится 28 января

Рой Джонс проведет бой с бодибилдером в Майами

Новина українською

53-летний американский боксёр Рой Джонс-младший проведёт бой 28 января в Майами с Робертом Вильмотом, звездой социальных сетей и профессионалом-бодибилдером IFBB. Об этом сообщает TMZ.

Бой будет состоять из пяти раундов по одной минуте.

За свою профессиональную карьеру Рой Джонс-младший провел 75 поединков, одержав 66 побед и потерпев девять поражений.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рой Джонс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде