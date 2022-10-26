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Рой Джонс проведет бой с бодибилдером в Майами
Поединок состоится 28 января
53-летний американский боксёр Рой Джонс-младший проведёт бой 28 января в Майами с Робертом Вильмотом, звездой социальных сетей и профессионалом-бодибилдером IFBB. Об этом сообщает TMZ.
Бой будет состоять из пяти раундов по одной минуте.
За свою профессиональную карьеру Рой Джонс-младший провел 75 поединков, одержав 66 побед и потерпев девять поражений.
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