  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Редкач: Сейчас под набожного патриота Усика готовят новую карманную партию
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Редкач: Сейчас под набожного патриота Усика готовят новую карманную партию

Бокс
(5 голосов)

Иван в своем репертуаре

Редкач: Сейчас под набожного патриота Усика готовят новую карманную партию

Новина українською

Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) заявил, что чемпион WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) может попробовать себя в политике.

"Сейчас под набожного патриота Усика готовят новую карманную партию. Пилотное название - "За свободную Украину". Туда запустят бывших сбитых летчиков из политики, финансирует бывший известный олигарх. На имени Усика народ разведут в очередной раз, "Слуги народа 2". Усик в Министерство спорта и Федерации бокса своих людей на распил бюджета поставит и Все будет Украина!

Ранее Усик за мир топил, за Крым и что россия не враг, а сейчас заметно, как он стал патриотом уже и к попам из московской церкви пока не звонит по совету. Усик как в политику попадет, будет как все дерибанить бюджеты, о боге забудет сразу! Тем людям, кто публично о вере орет, постоянно нет веры. Кто верующий, он добрые дела молча делает все!", – написал Редкач на своей странице в Instagram.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Иван Редкач
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде