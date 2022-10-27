Редкач: Сейчас под набожного патриота Усика готовят новую карманную партию

Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) заявил, что чемпион WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) может попробовать себя в политике.

"Сейчас под набожного патриота Усика готовят новую карманную партию. Пилотное название - "За свободную Украину". Туда запустят бывших сбитых летчиков из политики, финансирует бывший известный олигарх. На имени Усика народ разведут в очередной раз, "Слуги народа 2". Усик в Министерство спорта и Федерации бокса своих людей на распил бюджета поставит и Все будет Украина!

Ранее Усик за мир топил, за Крым и что россия не враг, а сейчас заметно, как он стал патриотом уже и к попам из московской церкви пока не звонит по совету. Усик как в политику попадет, будет как все дерибанить бюджеты, о боге забудет сразу! Тем людям, кто публично о вере орет, постоянно нет веры. Кто верующий, он добрые дела молча делает все!", – написал Редкач на своей странице в Instagram.