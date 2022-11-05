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Менеджер Усика: Если Фьюри проиграет, будем драться с Чисорой

Бокс
(2 голосов)

Надеемся, цыган выдержит

Менеджер Усика: Если Фьюри проиграет, будем драться с Чисорой

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Менеджер украинского супертяжа, чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Эгис Климас заявил, что в случае поражения чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1; 23 КО) в бою против Дерека Чисоры (33-12; 23 КО) наш спортсмен выйдет на бой против нового обладателя титула. Слова специалиста цитирует Seconds Out:

"Бокс есть бокс. Однажды ты можешь избить кого-то, в другой раз ты можешь проиграть, или может быть ничья. Может произойти все, что угодно.

В таком случае мы будем объединять титулы с Чисорой" – сказал он.

Напомним, что ранее Климас рассказал о готовности Усика к бою против Фьюри.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Дерек Чисора
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