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Менеджер Усика: Если Фьюри проиграет, будем драться с Чисорой
Надеемся, цыган выдержит
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Менеджер украинского супертяжа, чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Эгис Климас заявил, что в случае поражения чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1; 23 КО) в бою против Дерека Чисоры (33-12; 23 КО) наш спортсмен выйдет на бой против нового обладателя титула. Слова специалиста цитирует Seconds Out:
"Бокс есть бокс. Однажды ты можешь избить кого-то, в другой раз ты можешь проиграть, или может быть ничья. Может произойти все, что угодно.
В таком случае мы будем объединять титулы с Чисорой" – сказал он.
Напомним, что ранее Климас
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