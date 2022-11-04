Эгис Климас рассказал о переговорах с Тайсоном Фьюри

Эгис Климас, менеджер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО), рассказал о возможном бое своего клиента с Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 КО).

"С нашей стороны все уже сделано. Абсолютно все. Поэтому только один парень сейчас может сказать: "Да, мы готовы". Это Фьюри", – сказал Климас.

Напомним, что 3 декабря Фьюри проведет бой с Дереком Чисорой.