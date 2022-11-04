Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эгис Климас рассказал о переговорах с Тайсоном Фьюри
Теперь дело за Тайсоном
Фото: The Guardian
Эгис Климас, менеджер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО), рассказал о возможном бое своего клиента с Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 КО).
"С нашей стороны все уже сделано. Абсолютно все. Поэтому только один парень сейчас может сказать: "Да, мы готовы". Это Фьюри", – сказал Климас.
Напомним, что 3 декабря Фьюри проведет бой с Дереком Чисорой.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Tribuna
Популярное сейчас
- Тридцать стран уже закончили евросезон. Украина – единственная не из топ-12 Ассоциаций ТК, кто сохранил более одного участника
- Определены лучший и худший игроки Динамо в матче с Фенербахче
- Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер удержался в топ-25, Динамо - в топ-50. Днепр-1 - наименее рейтинговый участник весенней стадии
- Тайсон Фьюри: Я предлагал Усику бой, но он сморозил какую-то глупость
- "Завали свой рот, клоун". Милевский взорвался после шутки Василькова про его внешний вид. ФОТО
- Семейная идиллия. Александр и Влада Зинченко поделились милой фотосессией з дочерью. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн