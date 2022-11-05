Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Промоутер Усика назвал приблизительную дату боя против Фьюри
Спойлер – ждать не долго
Фото: CBS Sports
Менеджер украинского супертяжа, чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Эгис Климас рассказал о временных рамках организации боя своего подопечного против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1 ;23 КО). Его слова цитирует iD Boxing:
"Вместо того чтобы подождать несколько месяцев, Тайсон решил провести бой для поддержания активности, чтобы оставаться в форме. Но это нормально. Пусть это делается.
С нашей стороны, все сделано, мы договорились с промоутерами. Давайте соберем все вместе и будем двигаться вперед.
Задержка только по решению Тайсона Фьюри. Мы ожидаем, что бой состоится не раньше 18 февраля и не позднее 4 марта" – сказал он.
Напомним, что ранее Климас
Популярное сейчас
- Заря - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Динамо – один из четырех представителей первой корзины еврокубков, кто не смог преодолеть групповой этап
- Ровно 25 лет назад Динамо разбило Барселону на Камп Ноу с хет-триком Шевченко
- Джошуа назвал соперников, с которыми хотел бы провести бой
- Украинский хоккеист выступает в одной команде с легендарным Петром Чехом. ФОТО
- Красотка дня. Как Анна Левандовская поддерживала своего мужа на трибунах Камп Ноу. ФОТО