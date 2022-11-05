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Промоутер Усика назвал приблизительную дату боя против Фьюри

Бокс
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Спойлер – ждать не долго

Промоутер Усика назвал приблизительную дату боя против Фьюри

Фото: CBS Sports

UA-Футбол
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Менеджер украинского супертяжа, чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Эгис Климас рассказал о временных рамках организации боя своего подопечного против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1 ;23 КО). Его слова цитирует iD Boxing:

"Вместо того чтобы подождать несколько месяцев, Тайсон решил провести бой для поддержания активности, чтобы оставаться в форме. Но это нормально. Пусть это делается.

С нашей стороны, все сделано, мы договорились с промоутерами. Давайте соберем все вместе и будем двигаться вперед.

Задержка только по решению Тайсона Фьюри. Мы ожидаем, что бой состоится не раньше 18 февраля и не позднее 4 марта" – сказал он.

Напомним, что ранее Климас рассказал о действиях Усика на случай проигрыша Фьюри.

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В статье: Александр Усик
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