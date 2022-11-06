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Бивол защитил титул чемпиона мира в поединке против Рамиреса

Бокс
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Скучный бой

Бивол защитил титул чемпиона мира в поединке против Рамиреса

Reuters

UA-Футбол
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Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBА Дмитрий Бивол (21-0; 11 КО) успешно защитил свой титул.

В главном событии боксерского вечера в Абу-Даби на Etihad Arena он победил небитого до сих пор мексиканца Хильберто Рамиреса (44-1; 30 КО).

Поединок длился все 12 раундов и завершился победой Бивола единогласным решением судей 118-110; 117-111; 117-111.

Обзор поединка:

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