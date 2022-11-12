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Энди Руис уверен в своей победе над Уайлдером
Увидим, как будет
Американский супертяж Энди Руис (35-2; 22 КО) поделился своими ожиданиями от поединка против Деонтея Уайлдера (43-2-1; 42 КО). Его слова цитирует ID Boxing:
"Я действительно уверен. Никто не может приспособиться к моему стилю. Я чувствую, что те качества, которыми я обладаю – сила, скорость, движение и небольшой рост – все это мои преимущества. Более высоким ребятам трудно боксировать с ребятами ниже их, которые много двигаются и быстры. Я выиграю" – сказал он.
Напомним, что ранее промоутер Хэйни
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