Энди Руис уверен в своей победе над Уайлдером

Американский супертяж Энди Руис (35-2; 22 КО) поделился своими ожиданиями от поединка против Деонтея Уайлдера (43-2-1; 42 КО). Его слова цитирует ID Boxing:

"Я действительно уверен. Никто не может приспособиться к моему стилю. Я чувствую, что те качества, которыми я обладаю – сила, скорость, движение и небольшой рост – все это мои преимущества. Более высоким ребятам трудно боксировать с ребятами ниже их, которые много двигаются и быстры. Я выиграю" – сказал он.