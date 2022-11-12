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Энди Руис уверен в своей победе над Уайлдером

Бокс
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Энди Руис уверен в своей победе над Уайлдером

UA-Футбол
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Американский супертяж Энди Руис (35-2; 22 КО) поделился своими ожиданиями от поединка против Деонтея Уайлдера (43-2-1; 42 КО). Его слова цитирует ID Boxing:

"Я действительно уверен. Никто не может приспособиться к моему стилю. Я чувствую, что те качества, которыми я обладаю – сила, скорость, движение и небольшой рост – все это мои преимущества. Более высоким ребятам трудно боксировать с ребятами ниже их, которые много двигаются и быстры. Я выиграю" – сказал он.

Напомним, что ранее промоутер Хэйни дал прогноз на бой своего подопечного против Ломаченко.

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В статье: Дионтей Уайлдер Энди Руис
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