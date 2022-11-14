Названа сумма гонорара Флойда Мейвезера за бой с блогером

В Дубае (ОАЭ) состоялся выставочный бой американского боксера Флойд Мейвезер-младшего и британского блоггера Deji. Победу одержал Флойд.

За этот поединок американец получил гарантированный гонорар $10 млн, а его соперник – $1.5 млн. Об этом пишет TotalSportal.

Напомним, видеоблогер Джейк Пол рассказал, что Мейвезер-младший отказывался выходить на бой с Deji, пока он не покинет ринг-сайд.