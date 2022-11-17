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Рой Джонс рассказал, что думает о бое Ломаченко - Хэйни
Боксер
Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy / Автор невідомий
Бывший чемпион мира Рой Джонс прокомментировал бой между абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хейни (29-0, 15 КО) и Василием Ломаченко (17-2, 11 КО).
"Ломаченко – технический боксер, один из моих самых любимых. Но что с Хейни? Я смотрю на этот бой как на противостояние опыта и габаритов.
Девин ведь – великий боец, а Теофимо Лопес уже показал, что может создать Ломе проблемы. У Хейни нет шансов против Ломаченко? Бред!" - сказал Джонс.
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