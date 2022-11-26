Дэвид Хэй: На своем пике я бы остановил Усика

Британский супертяж, экс-чемпион мира Дэвид Хэй рассказал, что мог бы побить чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО), когда был на пике своей формы. Его слова цитирует ID Boxing:

"Я хотел бы верить, что в свои лучшие годы я бы победил Усика. Я говорю о себе времен боя с Маккаринелли или Мормеком, с той скоростью и таймингом.

Мне всегда нравилось драться с левшими, я попадал правой. Если посмотреть поединок Белью с Усиком, Тони контролировал бой, пока оставался в нем.

Если бы он был младше и свежее, то мог бы выступить гораздо лучше. Если поставить вместо Тони меня на пике, то однозначно думаю, что нокаутировал бы этого парня. Конечно, сейчас Усик – другой человек, он супертяжеловес. Он набрал вес, сделал отличные бои.

Его поединок с Чисорой был очень близок – он вырвал победу на тоненького. Когда я сражался с Дереком, нокаутировал его за 5 раундов.

У нас были одинаковые соперники – Усик нокаутировал Белью, а Тони дважды отправил меня в нокаут. Я был бы уверен, выходя на бой с ним. Это было бы сложно, но я бы нашел способ подобраться к нему" – сказал он.