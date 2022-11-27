Диллиан Уайт победоносно вернулся на ринг, победив Франклина

Бывший претендент на титул чемпиона мира WBC в сверхтяжелом весе Диллиан Уайт (29-3, 19 КО) в главном поединке вечера бокса в Лондоне (Великобритания) победил американца Джермейна Франклина (21-1, 14 КО)

Поединок оказался очень конкурентным и интересным, каждый из спортсменов имел свои удачные отрезки.