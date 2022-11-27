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Диллиан Уайт победоносно вернулся на ринг, победив Франклина

Бокс
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Хорошее и конкурентное сражение

Диллиан Уайт победоносно вернулся на ринг, победив Франклина

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Бывший претендент на титул чемпиона мира WBC в сверхтяжелом весе Диллиан Уайт (29-3, 19 КО) в главном поединке вечера бокса в Лондоне (Великобритания) победил американца Джермейна Франклина (21-1, 14 КО)

Поединок оказался очень конкурентным и интересным, каждый из спортсменов имел свои удачные отрезки.

Однако по итогам 12 раундов решением большинства судей победил местный боксер 115:115, 116:112, 116:112.

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