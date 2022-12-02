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Тайсон Фьюри: Красюк - мудак, как и его боксер

Бокс
(1 голосов)

Тайсон раскритиковал команду Усика

Тайсон Фьюри: Красюк - мудак, как и его боксер

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) высказался о возможном бое с украинцем Александром Усиком (20-0, 13 КО).

"Красюк - мудак, как и его боксер. Дам оплеуху ему и его боксеру.

Наш бой с Усиком не согласован, потому что я ни на что не соглашался. Я берусь только за один поединок за раз, сражаюсь с Чисорой. Другие могут пи-пи-пи сейчас.

Шугархилл не будет драться в субботу вечером, поэтому, возможно, он просто уйдет и зарядит в подбородок Красюку. Просто ищи безобразного иностранца и заезжай ему - это будет он", - сказал Фьюри в комментарии talkSPORT.

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В статье: Тайсон Фьюри
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Источник:
24boxing.com.ua

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Комментарии (1)
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romankuzma32 (Львов)
02.12.2022 в 22:46
Усик не самый сложный боксёр. Для супертяжа он мелковат, у него слабый удар, он левша, то есть открыт. Ка и Ломаченко, его можно гонять сильными ударами правой по канатам и нокаутировать. Усик к тому же окажется беспомощным перед силовым давлением, если его прижать в канатах и начать "бомбить" мощными ударами с обеих рук. (Но это профессиональный бокс; за 3 млн. дол. я могу сказать, что Усик гениальнее Мохаммеда Али.)
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