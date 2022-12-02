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Тайсон Фьюри: Красюк - мудак, как и его боксер
Тайсон раскритиковал команду Усика
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) высказался о возможном бое с украинцем Александром Усиком (20-0, 13 КО).
"Красюк - мудак, как и его боксер. Дам оплеуху ему и его боксеру.
Наш бой с Усиком не согласован, потому что я ни на что не соглашался. Я берусь только за один поединок за раз, сражаюсь с Чисорой. Другие могут пи-пи-пи сейчас.
Шугархилл не будет драться в субботу вечером, поэтому, возможно, он просто уйдет и зарядит в подбородок Красюку. Просто ищи безобразного иностранца и заезжай ему - это будет он", - сказал Фьюри в комментарии talkSPORT.
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