Тайсон Фьюри: Красюк - мудак, как и его боксер

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) высказался о возможном бое с украинцем Александром Усиком (20-0, 13 КО).

"Красюк - мудак, как и его боксер. Дам оплеуху ему и его боксеру.

Наш бой с Усиком не согласован, потому что я ни на что не соглашался. Я берусь только за один поединок за раз, сражаюсь с Чисорой. Другие могут пи-пи-пи сейчас.

Шугархилл не будет драться в субботу вечером, поэтому, возможно, он просто уйдет и зарядит в подбородок Красюку. Просто ищи безобразного иностранца и заезжай ему - это будет он", - сказал Фьюри в комментарии talkSPORT.