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Фьюри – Чисора: Видео-обзор битвы за корону супертяжелого веса
Получилось достаточно однообразно
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 3 на 4 декабря в Лондоне на арене "Тоттенхэм" состоялся поединок за звание чемпиона мира супертяжелом весе по версии WBC между обладателем титула Тайсоном Фьюри (33-0-1; 24 КО) и претендентом Дереком Чисорой (33-13; 23). КО).
Вашему вниманию видео-обзор поединка:
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