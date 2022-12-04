Фьюри – Чисора: Видео-обзор битвы за корону супертяжелого веса

В ночь с 3 на 4 декабря в Лондоне на арене "Тоттенхэм" состоялся поединок за звание чемпиона мира супертяжелом весе по версии WBC между обладателем титула Тайсоном Фьюри (33-0-1; 24 КО) и претендентом Дереком Чисорой (33-13; 23). КО). Победу одержал "Цыганский король".

Фьюри встретился с Усиком

Вашему вниманию видео-обзор поединка: