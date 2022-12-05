  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Тайсон Фьюри: Уайлдер нокаутирует Джошуа, я бы даже поставил на это
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тайсон Фьюри: Уайлдер нокаутирует Джошуа, я бы даже поставил на это

Бокс
(1 голосов)

Британец дал комментарий о возможном бое

Тайсон Фьюри: Уайлдер нокаутирует Джошуа, я бы даже поставил на это

фото - boxingscene.com

Новина українською

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри готов поставить свои деньги на то, что Деонтей Уайлдер нокаутирует Энтони Джошуа, если они сойдутся в поединке.

"Я бы хотел увидеть этот бой, но я не думаю, что у Джошуа хватит смелости, чтобы принять этот бой. Вот и всё, я просто не думаю, что он будет драться с кем-то, кто его нокаутирует. Я просто не думаю, это моё личное мнение.

Уайлдер определённо нокаутирует Джошуа. Я бы даже поставил на это. Я бы поставил на это миллион фунтов стерлингов с кем угодно", — приводит слова Фьюри BoxingScene.

Фьюри в ночь на 4 декабря выиграл у Дерека Чисоры и защитил титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC,

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде