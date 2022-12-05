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Тайсон Фьюри: Уайлдер нокаутирует Джошуа, я бы даже поставил на это
Британец дал комментарий о возможном бое
фото - boxingscene.com
Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри готов поставить свои деньги на то, что Деонтей Уайлдер нокаутирует Энтони Джошуа, если они сойдутся в поединке.
"Я бы хотел увидеть этот бой, но я не думаю, что у Джошуа хватит смелости, чтобы принять этот бой. Вот и всё, я просто не думаю, что он будет драться с кем-то, кто его нокаутирует. Я просто не думаю, это моё личное мнение.
Уайлдер определённо нокаутирует Джошуа. Я бы даже поставил на это. Я бы поставил на это миллион фунтов стерлингов с кем угодно", — приводит слова Фьюри BoxingScene.
Фьюри в ночь на 4 декабря выиграл у Дерека Чисоры и защитил титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC,
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