Тайсон Фьюри: Уайлдер нокаутирует Джошуа, я бы даже поставил на это

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри готов поставить свои деньги на то, что Деонтей Уайлдер нокаутирует Энтони Джошуа, если они сойдутся в поединке.

"Я бы хотел увидеть этот бой, но я не думаю, что у Джошуа хватит смелости, чтобы принять этот бой. Вот и всё, я просто не думаю, что он будет драться с кем-то, кто его нокаутирует. Я просто не думаю, это моё личное мнение.

Уайлдер определённо нокаутирует Джошуа. Я бы даже поставил на это. Я бы поставил на это миллион фунтов стерлингов с кем угодно", — приводит слова Фьюри BoxingScene.

Фьюри в ночь на 4 декабря выиграл у Дерека Чисоры и защитил титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC,