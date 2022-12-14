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Официально. Названа дата боя Далакян - Хименес
Он состоится в андеркарде боя Ярд - бетербиев
Артём Далакян
Поединок украинского чемпиона мира по версии WBA в легчайшем весе Артема Далакяна (21-0, 15 КО) и костариканца Давида Хименеса (12-0, 9 КО) официально объявлен.
Поединок пройдет 28 января на OVO Arena Wembley в Лондоне.
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