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ВИДЕО. Netflix показал тизер документального сериала о закулисье тенниса

Теннис
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Премьера сериала состоится в январе

ВИДЕО. Netflix показал тизер документального сериала о закулисье тенниса

Фото: sport.ru

Новина українською

Cтриминговый сервис Netflix представил первый тизер документального сериала о теннисе, который выйдет под названием Break Point.

Отмечается, что премьера сериала состоится 13 января. Создатели планируют первые шесть серий выпустить до старта Australian Open – 2023, а потом по ходу года выйдут ещё шесть эпизодов.

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В статье: Netflix
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