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ВИДЕО. Netflix показал тизер документального сериала о закулисье тенниса
Премьера сериала состоится в январе
Фото: sport.ru
Cтриминговый сервис Netflix представил первый тизер документального сериала о теннисе, который выйдет под названием Break Point.
Отмечается, что премьера сериала состоится 13 января. Создатели планируют первые шесть серий выпустить до старта Australian Open – 2023, а потом по ходу года выйдут ещё шесть эпизодов.
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