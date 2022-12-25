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Джойс хочет драться против Фьюри, Усик подождет
Ты вообще трезвый
Фото: The Guardian
Британский супертяж Джо Джойс (15-0; 14 КО) заявил, что хочет провести поединок против чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО), а поединок "Цыганского короля" против чемпиона по версиям WBA, WBO , IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) предлагает перенести. Его слова цитирует канал Seconds Out:
"Я временный чемпион, потому с точки зрения менеджмента это хорошо, поскольку могу заказать бой за полноценный титул. Фьюри хочет сразиться со мной, Усик – не думаю. Посмотрим, как все сложится. Надеюсь, Тайсон – человек слова и проведет поединок со мной. Сначала я, а потом Усик" – сказал Джо.
Напомним, что ранее Усик
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