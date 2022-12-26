Рой Джонс: Бой Джошуа с Деонтеем Уайлдером после двух поражений от Усика не имеет смысла

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Рой Джонс не считает, что звёздный британский супертяжеловес Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) обязан выходить на большой бой после двух поражений от украинца Александра Усика.

"Бой с Деонтеем Уайлдером после двух поражений от Усика вообще не имеет смысла. Понимаете, о чём я? Это не тот путь, по которому стоит идти. Необходимо найти бойца, не имеющего такого удара, как у Уайлдера. Нужно прийти в себя и вновь почувствовать, что вы способны побеждать.

Затем нужно комфортно провести корректировки, какие бы они ни были и кто бы вас ни тренировал. После этого уже можно говорить об Уайлдере", – сказал Джонс в интервью YouTube-каналу iD Boxing.