  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Рой Джонс: Бой Джошуа с Деонтеем Уайлдером после двух поражений от Усика не имеет смысла
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рой Джонс: Бой Джошуа с Деонтеем Уайлдером после двух поражений от Усика не имеет смысла

Бокс
(1 голосов)

Боксер считает, что Энтони лучше воздержаться от поединка

Рой Джонс: Бой Джошуа с Деонтеем Уайлдером после двух поражений от Усика не имеет смысла

фото - boxingscene.com

Новина українською

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Рой Джонс не считает, что звёздный британский супертяжеловес Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) обязан выходить на большой бой после двух поражений от украинца Александра Усика.

"Бой с Деонтеем Уайлдером после двух поражений от Усика вообще не имеет смысла. Понимаете, о чём я? Это не тот путь, по которому стоит идти. Необходимо найти бойца, не имеющего такого удара, как у Уайлдера. Нужно прийти в себя и вновь почувствовать, что вы способны побеждать.

Затем нужно комфортно провести корректировки, какие бы они ни были и кто бы вас ни тренировал. После этого уже можно говорить об Уайлдере", – сказал Джонс в интервью YouTube-каналу iD Boxing.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рой Джонс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде