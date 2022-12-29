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Холифилд: Усик сказал мне, что сделает то же, что я сделал

Бокс
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Экс-боксер ждет боя украинца с Тайсоном Фьюри

Холифилд: Усик сказал мне, что сделает то же, что я сделал

фото - boxingscene.com

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Бывший абсолютный чемпион в крузервейте и хевивейте Эвандер Холифилд рассказал, что Александр Усик (20-0, 13 KO) намерен повторить достижение Холифилда.

"Я помню, как Усик сказал мне, что сделает то же, что я сделал. И он уже почти этого добился. Будет ли он сразиться с Фьюри? Конечно. Когда я смотрю на этот матч. Оба – хорошие бойцы. У меньшего бойца более быстрые руки. Если боец не заставит меньше биться так же, как он, то меньший выигрывает. Это одна из причин, почему я поднялся в высший дивизион. Ибо я понял, что я быстрее всех.

Конечно, большая разница в росте значит много. В мое время таких великанов называли неловкими. Но сейчас это гиганты. У них есть ритм, баланс, есть все, что у меньших бойцов. Так что стало труднее. Боксеры стали заниматься с ранних лет, учатся с детства. А спорт остался прежним. Если ты начал, когда был маленьким, ты можешь быть столь хорошим боксером, если ты больше", - приводит слова Холифилда XSport со ссылкой на iFL TV.

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В статье: Эвандер Холифилд Александр Усик
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