ФОТО. Дэвид Хэй похвастался своей физической формой

Экс-чемпион мира в первой тяжёлой и супертяжёлой весовой категории, британский ветеран Дэвид Хэй (28-4, 26 KO) поздравил подписчиков в социальных сетях с Новым годом и похвастался физической формой.

"Счастливого Нового года. И пусть в 2023 году сбудутся все ваши надежды", – написал боксёр в социальных сетях.