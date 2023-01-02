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ФОТО. Дэвид Хэй похвастался своей физической формой
Боксер поздравил подписчиков с Новым годом
фото - fightnews.info
Экс-чемпион мира в первой тяжёлой и супертяжёлой весовой категории, британский ветеран Дэвид Хэй (28-4, 26 KO) поздравил подписчиков в социальных сетях с Новым годом и похвастался физической формой.
"Счастливого Нового года. И пусть в 2023 году сбудутся все ваши надежды", – написал боксёр в социальных сетях.
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