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Джервонта Дэвис: Редкач слишком много говорит

Бокс
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Чемпион намерен немного разукрасить боксера

Джервонта Дэвис: Редкач слишком много говорит

фото - boxingscene.com

Новина українською

Чемпион WBA World в легком весе Джервонта Дэвис (27-0, 25 КО) хочет разукрасить Ивана Редкача (23-6-1, 18 КО).

"Я знаю, что Бронер собирается подкрасить Редкача, но я точно раскрашу его позже.

Я обязательно буду там. Могу увидеть совсем другую ситуацию. Он слишком много говорит", – сказал Джервонта.

Напомним, что поединок Ивана Редкача и Эдриена Бронера (34-4-1, 24 КО) запланирован на 25 февраля.

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В статье: Иван Редкач Джервонта Дэвис
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Источник:
Tribuna

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