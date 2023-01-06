Джервонта Дэвис: Редкач слишком много говорит

Чемпион WBA World в легком весе Джервонта Дэвис (27-0, 25 КО) хочет разукрасить Ивана Редкача (23-6-1, 18 КО).

"Я знаю, что Бронер собирается подкрасить Редкача, но я точно раскрашу его позже.

Я обязательно буду там. Могу увидеть совсем другую ситуацию. Он слишком много говорит", – сказал Джервонта.

Напомним, что поединок Ивана Редкача и Эдриена Бронера (34-4-1, 24 КО) запланирован на 25 февраля.