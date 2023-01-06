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Джервонта Дэвис: Редкач слишком много говорит
Чемпион намерен немного разукрасить боксера
фото - boxingscene.com
Чемпион WBA World в легком весе Джервонта Дэвис (27-0, 25 КО) хочет разукрасить Ивана Редкача (23-6-1, 18 КО).
"Я знаю, что Бронер собирается подкрасить Редкача, но я точно раскрашу его позже.
Я обязательно буду там. Могу увидеть совсем другую ситуацию. Он слишком много говорит", – сказал Джервонта.
Напомним, что поединок Ивана Редкача и Эдриена Бронера (34-4-1, 24 КО) запланирован на 25 февраля.
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Источник:Tribuna
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