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Дерек Чисора хочет провести бой с Фрэнсисом Нганну

Бокс
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Неожиданный выбор соперника

Дерек Чисора хочет провести бой с Фрэнсисом Нганну

independent.co.uk / РА

Новина українською

Известный британский боксёр Дерек Чисора выразил желание сразиться с франко-камерунским бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну. Об этом пишет IFL T, ссылаясь на чемпиона IBF в наилегчайшем весе Санни Эдвардса.

По данным источника, Чисора желает провести два боя с Нганну: один по правилам бокса, второй по правилам ММА.

Фрэнсису 36 лет. Боец дебютировал в UFC в декабре 2015 года и провёл в общей сложности 14 боёв, в 12 из них одержав победы.

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В статье: Дерек Чисора
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