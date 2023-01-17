Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дерек Чисора хочет провести бой с Фрэнсисом Нганну
Неожиданный выбор соперника
independent.co.uk / РА
Известный британский боксёр Дерек Чисора выразил желание сразиться с франко-камерунским бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну. Об этом пишет IFL T, ссылаясь на чемпиона IBF в наилегчайшем весе Санни Эдвардса.
По данным источника, Чисора желает провести два боя с Нганну: один по правилам бокса, второй по правилам ММА.
Фрэнсису 36 лет. Боец дебютировал в UFC в декабре 2015 года и провёл в общей сложности 14 боёв, в 12 из них одержав победы.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- "Что, я на кнопку нажимал?" Журналисты позвонили обвиняемому в ракетном ударе по Днепру
- Стало известно, сколько Динамо получит за трансфер Цыганкова
- ВСУ отразили атаки россиян около 20 населенных пунктов, в том числе возле Соледара
- Усик поставил шах и матч россиянам вопросом о религии
- Красотка дня. Сексуальная жена одного из лидеров Наполи. ФОТО
- Красотка дня. Непревзойденная Роксана Малиновская едет покорять Францию. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн