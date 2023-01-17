Дерек Чисора хочет провести бой с Фрэнсисом Нганну

Известный британский боксёр Дерек Чисора выразил желание сразиться с франко-камерунским бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну. Об этом пишет IFL T, ссылаясь на чемпиона IBF в наилегчайшем весе Санни Эдвардса.

По данным источника, Чисора желает провести два боя с Нганну: один по правилам бокса, второй по правилам ММА.

Фрэнсису 36 лет. Боец дебютировал в UFC в декабре 2015 года и провёл в общей сложности 14 боёв, в 12 из них одержав победы.