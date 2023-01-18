Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Диллиан Уайт предложил Дереку Чисоре провести бой по правилам ММА
Посмотрим
фото - boxingscene.com
Экс-претендент в супертяжёлом весе Диллиан Уайт (29-3, 19 КО) предложил Дереку Чисоре (29-3, 19 KO) провести третий бой.
Ранее в обоих случаях Уайт одерживал победу, но теперь он предложил драться по правилам ММА.
Ранее Чисора заявил в Instagram, что он может провести бой Нганну: "Я пытаюсь встретиться с ним. Хочу сделать это в UFC и боксе".
Когда в соцсетях эта новость стала набирать популярность, Уайт оставил комментарий: "Я буду драться с тобой в ММА, Дел".
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Vringe
Популярное сейчас
- Британская разведка оценила ситуацию в Соледаре и Бахмуте
- Известно, куда летело руководство МВД, на каком вертолете и сколько времени займет расследование инцидента в Броварах
- Россия отказывается вести переговоры с Украиной, апеллирует к Западу
- Боб Арум: Если бой Усик - Фьюри состоится в Лондоне, то Тайсон должен получить гонорар больше
- Легендарный бразилец Роналдо сделал предложение своей девушке, которая на 14 лет моложе его. ФОТО
- Роскошная подруга-модель Жоау Фелиша уже прибыла в Лондон. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн