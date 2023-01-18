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Диллиан Уайт предложил Дереку Чисоре провести бой по правилам ММА

Бокс
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Диллиан Уайт предложил Дереку Чисоре провести бой по правилам ММА

фото - boxingscene.com

Новина українською

Экс-претендент в супертяжёлом весе Диллиан Уайт (29-3, 19 КО) предложил Дереку Чисоре (29-3, 19 KO) провести третий бой.

Ранее в обоих случаях Уайт одерживал победу, но теперь он предложил драться по правилам ММА.

Ранее Чисора заявил в Instagram, что он может провести бой Нганну: "Я пытаюсь встретиться с ним. Хочу сделать это в UFC и боксе".

Когда в соцсетях эта новость стала набирать популярность, Уайт оставил комментарий: "Я буду драться с тобой в ММА, Дел".

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В статье: Дерек Чисора Диллиан Уайт
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Источник:
Vringe

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