Диллиан Уайт предложил Дереку Чисоре провести бой по правилам ММА

Экс-претендент в супертяжёлом весе Диллиан Уайт (29-3, 19 КО) предложил Дереку Чисоре (29-3, 19 KO) провести третий бой.

Ранее в обоих случаях Уайт одерживал победу, но теперь он предложил драться по правилам ММА.

Ранее Чисора заявил в Instagram, что он может провести бой Нганну: "Я пытаюсь встретиться с ним. Хочу сделать это в UFC и боксе".

Когда в соцсетях эта новость стала набирать популярность, Уайт оставил комментарий: "Я буду драться с тобой в ММА, Дел".