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Хэй: Джошуа не завершит карьеру, даже если проиграет Франклину
Дэвид рассказал, завершит ли британец карьеру
фото - fightnews.info
Бывший боксер Дэвид Хэй уверен, что Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) не завершит карьеру, даже если проиграет Джермейну Франклину (21-1, 14 KO).
"Будет выглядеть нехорошо - у него будет три поражения подряд, чего он не может себе позволить. Помню, что после первого поражения от Усика говорили, что карьера Джошуа закончилась, но он продолжил. Взгляните на Дерека Чисору – имеет 13 поражений, но все еще боксирует. Итак, не думаю, что это будет конец.
Возможно, это будет конец его намерениям получить чемпионские пояса, но с точки зрения сбора аншлагов на трибунах, заработка денег и наслаждения от бокса, нет, не думаю. Он должен победить Джермейна Франклина", — сказал Хэй.
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