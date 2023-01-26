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Хэй: Джошуа не завершит карьеру, даже если проиграет Франклину 

Бокс
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Дэвид рассказал, завершит ли британец карьеру

Хэй: Джошуа не завершит карьеру, даже если проиграет Франклину 

фото - fightnews.info

Новина українською

Бывший боксер Дэвид Хэй уверен, что Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) не завершит карьеру, даже если проиграет Джермейну Франклину (21-1, 14 KO).

"Будет выглядеть нехорошо - у него будет три поражения подряд, чего он не может себе позволить. Помню, что после первого поражения от Усика говорили, что карьера Джошуа закончилась, но он продолжил. Взгляните на Дерека Чисору – имеет 13 поражений, но все еще боксирует. Итак, не думаю, что это будет конец.

Возможно, это будет конец его намерениям получить чемпионские пояса, но с точки зрения сбора аншлагов на трибунах, заработка денег и наслаждения от бокса, нет, не думаю. Он должен победить Джермейна Франклина", — сказал Хэй.

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В статье: Энтони Джошуа Дэвид Хэй
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Источник:
Tribuna

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