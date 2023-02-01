Владислав Сиренко отреагировал на допуск россиян и белорусов к международным соревнованиям

Украинский боксер Владислав Сиренко (19-0, 16 KO) высказался о возможном допуске россиян и белорусов к международным турнирам.

"Шокирован решением МОК. Не важно, под каким флагом будут выступать эти спортсмены. Все будут знать откуда они, и что их страны представляют угрозу всему цивилизованному миру. Поэтому таким спортсменам не место на международных соревнованиях".

Ранее МОК заявил, что хочет допустить россиян и белорусов к Олимпийским играм в Париже.