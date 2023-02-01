  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Владислав Сиренко отреагировал на допуск россиян и белорусов к международным соревнованиям
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Владислав Сиренко отреагировал на допуск россиян и белорусов к международным соревнованиям

Бокс
(1 голосов)

Боксер выступил за отстранение спортсменов

Владислав Сиренко отреагировал на допуск россиян и белорусов к международным соревнованиям

фото - b-1boxing.com

Новина українською

Украинский боксер Владислав Сиренко (19-0, 16 KO) высказался о возможном допуске россиян и белорусов к международным турнирам.

"Шокирован решением МОК. Не важно, под каким флагом будут выступать эти спортсмены. Все будут знать откуда они, и что их страны представляют угрозу всему цивилизованному миру. Поэтому таким спортсменам не место на международных соревнованиях".

Ранее МОК заявил, что хочет допустить россиян и белорусов к Олимпийским играм в Париже.

По теме
yellow-arrow
Тайсон Фьюри: Я надеюсь на то, что бой с Нганну состоится
yellow-arrow
Красюк: Надеюсь, уже в следующем году Украина вернется к мирной жизни
yellow-arrow
Тайсон Фьюри хочет получить за бой с Усиком как можно больше денег
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владислав Сиренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
XSport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде