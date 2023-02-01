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Владислав Сиренко отреагировал на допуск россиян и белорусов к международным соревнованиям
Боксер выступил за отстранение спортсменов
фото - b-1boxing.com
Украинский боксер Владислав Сиренко (19-0, 16 KO) высказался о возможном допуске россиян и белорусов к международным турнирам.
"Шокирован решением МОК. Не важно, под каким флагом будут выступать эти спортсмены. Все будут знать откуда они, и что их страны представляют угрозу всему цивилизованному миру. Поэтому таким спортсменам не место на международных соревнованиях".
Ранее МОК заявил, что хочет допустить россиян и белорусов к Олимпийским играм в Париже.
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Источник:XSport.ua
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