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Бывший соперник Усика рассказал, чего не хватило для победы над украинцем

Бокс
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После боя помахал кулачками

Бывший соперник Усика рассказал, чего не хватило для победы над украинцем

UA-Футбол
Новина українською

Бывший соперник украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Майрис Бриедис рассказал, чего не хватило ему в далеком 2018 году, чтобы победить нашего боксера на турнире имени Мохамеда Али.

"После четвертого раунда Александр попал в открывшуюся старую травму. Конечно, было на 50 процентов труднее дышать. После четвертого остальные восемь раундов проходили на волевых. Да, еще концовку забрали.

Чего не хватило? Промоутера, которого не было на тот момент, чтобы ты мог победить дома. Но там другая история, гораздо длиннее. С той командой, которая у меня тогда была, я бы не сделал столько, сколько Александр. Поэтому бог видел и поступил так, как должно было быть.

Было бы замечательное сражение для Александра и для меня, если бы мы провели матч-реванш. Это был бы самый интересный, долгожданный реванш последних десятилетий" – сказал он.

Напомним, что ранее Альварес назвал Усика лучшим представителем Р4Р.

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В статье: Александр Усик Майрис Бриедис
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