Сборная Германии по боксу пропустит чемпионат мира по боксу

Немецкая боксёрская ассоциация сообщила, что боксёры из Германии не примут участия в женском и мужском чемпионатах мира в этом году.

Глава ассоциации Михаэль Мюллер отметил, что допуск российских и белорусских спортсменов к турниру не главная причина бойкота соревнований, сообщает Sportschau.

Отсутствие немецких боксёров связано с тем, что команда планирует сосредоточиться на участии в отборочном европейском турнире к Олимпиаде-2024, который пройдёт в июне в Кракове.

Женский чемпионат мира по боксу пройдёт в Индии с 15 по 31 марта, мужской турнир — в Ташкенте с 1 по 14 мая.