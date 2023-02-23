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Сборная Германии по боксу пропустит чемпионат мира по боксу
Но, к сожалению, не из-за допуска россиян и белорусов
Немецкая боксёрская ассоциация сообщила, что боксёры из Германии не примут участия в женском и мужском чемпионатах мира в этом году.
Глава ассоциации Михаэль Мюллер отметил, что допуск российских и белорусских спортсменов к турниру не главная причина бойкота соревнований, сообщает Sportschau.
Отсутствие немецких боксёров связано с тем, что команда планирует сосредоточиться на участии в отборочном европейском турнире к Олимпиаде-2024, который пройдёт в июне в Кракове.
Женский чемпионат мира по боксу пройдёт в Индии с 15 по 31 марта, мужской турнир — в Ташкенте с 1 по 14 мая.
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