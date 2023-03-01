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Флойд Мейвезер: Билеты на бой с Чалмерсом следовало пустить в продажу намного быстрее
Число зрителей не достигло запланированного
фото - boxingscene.com
Американский боксёр Флойд Мейвезер-младший рассказал, почему так мало зрителей посетило его бой с британцем Аароном Чалмерсом.
Напомним, поединок Мейвезера и Чалмерса состоялся в ночь на 26 февраля завершился вничью.
"Мы сделали это за один месяц, даже не за четыре недели. Кажется, билеты следовало пустить в продажу намного быстрее. Моя новая команда всё ещё учится. Я должен снять перед ними шляпу, это не их вина. Знаете, стоит нам объявить о бое в США, как там билеты сразу поступают в продажу.
В этот же раз билеты поступили в продажу только неделю или две спустя после объявления о бое. Я не хочу ни в кого тыкать пальцем. Мы работаем вместе как одна команда. На самом деле здесь в Великобритании не особо хочется тратить деньги на билеты. А Америке мы не против их потратить", — приводит слова Мейвезера Give me Sport.
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