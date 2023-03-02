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Шеннон Бриггс высказался о бое Усик - Фьюри
Экс-чемпион заявил, что Тайсон по прежнему опасен
Скріншот з трансляції
Эксчемпион WBO в сверхтяжелом весе Шеннон Бриггс рассказал, что думает о поединке между обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО) и чемпионом WBC Тайсоном Фью 24 КО).
"Нельзя ставить против Фьюри. Понимаете, о чем я говорю? Он никогда не проигрывал. Нельзя ставить против такого большого парня, который двигается так, как он. Фьюри – большой парень, но посмотрите на его ноги. У него ноги обычного высокого боксера и тело жирного мужика, который не тренируется. Но это помогает ему. У него нет мышц, но мышцы не бьются. Так что у него есть эта ловкость, он может двигаться, качать головой.
Фьюри не всегда побеждает нокаутом. Это указывает, что может проходить весь поединок. Он большой парень с большой выносливостью. Фьюри может принять удар, сам ударить, передвигаться по рингу. Он опасен", - сказал Бриггс.
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