Шеннон Бриггс высказался о бое Усик - Фьюри

Эксчемпион WBO в сверхтяжелом весе Шеннон Бриггс рассказал, что думает о поединке между обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО) и чемпионом WBC Тайсоном Фью 24 КО).

"Нельзя ставить против Фьюри. Понимаете, о чем я говорю? Он никогда не проигрывал. Нельзя ставить против такого большого парня, который двигается так, как он. Фьюри – большой парень, но посмотрите на его ноги. У него ноги обычного высокого боксера и тело жирного мужика, который не тренируется. Но это помогает ему. У него нет мышц, но мышцы не бьются. Так что у него есть эта ловкость, он может двигаться, качать головой.

Фьюри не всегда побеждает нокаутом. Это указывает, что может проходить весь поединок. Он большой парень с большой выносливостью. Фьюри может принять удар, сам ударить, передвигаться по рингу. Он опасен", - сказал Бриггс.