Тайсон Фьюри назвал Усика трусом

Чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри выступил с обращением к украинцу Александру Усику.

"Усик, маленький засранец. Ты просто настоящий маленький засранец, крыса! Мерзкий ублюдок. Всю неделю ты пытался соскочить с боя, умолял о реванше, словно маленькая девочка. Ты получил свой матч-реванш, а потом даже не захотел драться. Заруби себе на носу, ты никогда не заслужишь поединка с Цыганским королём. Маленький трус", — заявил Фьюри у себя в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что бой Усика с Фьюри может состояться 29 апреля в Лондоне. Однако стороны боксёров так и не сумели договориться.