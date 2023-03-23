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Тайсон Фьюри назвал Усика трусом

Бокс
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По его мнению, именно украинец отказался от боя

Тайсон Фьюри назвал Усика трусом

Фото: Sporting News

Новина українською

Чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри выступил с обращением к украинцу Александру Усику.

"Усик, маленький засранец. Ты просто настоящий маленький засранец, крыса! Мерзкий ублюдок. Всю неделю ты пытался соскочить с боя, умолял о реванше, словно маленькая девочка. Ты получил свой матч-реванш, а потом даже не захотел драться. Заруби себе на носу, ты никогда не заслужишь поединка с Цыганским королём. Маленький трус", — заявил Фьюри у себя в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что бой Усика с Фьюри может состояться 29 апреля в Лондоне. Однако стороны боксёров так и не сумели договориться.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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