Дюбуа обратился к Усику: Твое правление закончилось

Будущий соперник чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО), обязательный претендент на титул WBA Даниэль Дюбуа (19-1; 18 КО) рассказал, что готов к бою с украинцем. Его слова цитирует BoxingScene:

"Это была серьезная травма, но мне сделали операцию сразу после боя почти четыре месяца назад. Провести бой в конце мая – это вообще не проблема.

Это была травма крестообразного связывания колена, я был на костылях около недели после операции, но чувствовал, что могу быстро восстановиться.

Реабилитация долгая, скучная и тяжелая, но она того стоит. Это было как снова учиться ходить, это скучно. Я вернулся боксировать и мое колено кажется совершенно новым, более крепким, чем раньше. Я бегал, как Усейн Болт.

Бой с Усиком – возможность получить несколько поясов. Зачем терять это? У меня есть сила сделать это возможным и выиграть этот бой.

Я готов положить конец его правлению. Я готов на все 100, нахожусь в форме и собираюсь его нокаутировать. Как это сделать?

Мне просто нужно нанести правильный удар. Все зависит от времени – это мое время. Он не самый большой парень, не правда ли? Поэтому я должен проверить его подбородок. Могу ли я выступить лучше, чем Дерек Чисора? Конечно.

Я должен выйти, поверить в себя и давить на него. Я думаю, что это, безусловно, ключ к победе. Вы видели, как это делал Чисора, а он не имеет той силы, которая есть у меня. Усик, твое правление закончилось.

Я должен боксировать, не сдерживаться и просто быть собой. Я знаю, что делать, мой тренер знает, что делать. Когда я наблюдаю за Александром, я вижу пути к победе и знаю, что у меня есть сила, чтобы нокаутировать его" – сказал он.