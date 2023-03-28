  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Названы сроки возвращения Джеймса Хардена
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Названы сроки возвращения Джеймса Хардена

Бокс
(1 голосов)

Баскетболист пропустил несколько матчей из-за травмы ноги

Названы сроки возвращения Джеймса Хардена

Фото: basketnews.com

Новина українською

Звёздный разыгрывающий "Филадельфии Сиксерс" Джеймс Харден может вернуться в строй на этой неделе. Об этом на своей официальной странице в социальных сетях рассказал инсайдер Эдриан Войнаровски.

На этой неделе "Филадельфия" проведёт две встречи в регулярном чемпионате НБА: 30 марта "Сиксерс" дома сыграют с "Даллас Маверикс", а 1 апреля проведут встречу с "Торонто Рэпторс".

Напомним, Харден получил травму ноги, из-за которой был вынужден пропустить четыре последних матча "Филадельфии".

По теме
yellow-arrow
Промоутер Джошуа: Фьюри просто хочет денег
yellow-arrow
Президент WBC: Мы очень хотели увидеть бой Усик - Фьюри
yellow-arrow
Энтони Джошуа может завершить карьеру
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джеймс Харден
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде