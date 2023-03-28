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Названы сроки возвращения Джеймса Хардена
Баскетболист пропустил несколько матчей из-за травмы ноги
Фото: basketnews.com
Звёздный разыгрывающий "Филадельфии Сиксерс" Джеймс Харден может вернуться в строй на этой неделе. Об этом на своей официальной странице в социальных сетях рассказал инсайдер Эдриан Войнаровски.
На этой неделе "Филадельфия" проведёт две встречи в регулярном чемпионате НБА: 30 марта "Сиксерс" дома сыграют с "Даллас Маверикс", а 1 апреля проведут встречу с "Торонто Рэпторс".
Напомним, Харден получил травму ноги, из-за которой был вынужден пропустить четыре последних матча "Филадельфии".
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