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Хирн: Сейчас рыночная стоимость Головкина намного ниже
Боксер стареет
Британский промоутер Эдди Хирн, который представляет интересы в последних боях казахстанского ветерана Геннадия Головкина, высказался по поводу перспектив боксёра.
"Считаю, что Головкин по-прежнему остаётся именитым бойцом, известным бойцом. Но проблема в том, что в последнее время он привык зарабатывать огромные деньги. В связи с этим вопрос только лишь в одном. Понимает ли он, что по состоянию на сегодня его рыночная стоимость намного ниже, чем была раньше? Готов ли он принять это?" — приводит слова Хирна vRINGe.com.
Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в сентябре, Головкин уступил единогласным судейским решением мексиканцу Саулю Альваресу.
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