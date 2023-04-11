Хирн: Сейчас рыночная стоимость Головкина намного ниже

Британский промоутер Эдди Хирн, который представляет интересы в последних боях казахстанского ветерана Геннадия Головкина, высказался по поводу перспектив боксёра.

"Считаю, что Головкин по-прежнему остаётся именитым бойцом, известным бойцом. Но проблема в том, что в последнее время он привык зарабатывать огромные деньги. В связи с этим вопрос только лишь в одном. Понимает ли он, что по состоянию на сегодня его рыночная стоимость намного ниже, чем была раньше? Готов ли он принять это?" — приводит слова Хирна vRINGe.com.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в сентябре, Головкин уступил единогласным судейским решением мексиканцу Саулю Альваресу.