  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Хирн: Сейчас рыночная стоимость Головкина намного ниже
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хирн: Сейчас рыночная стоимость Головкина намного ниже

Бокс
(1 голосов)

Боксер стареет

Хирн: Сейчас рыночная стоимость Головкина намного ниже

Новина українською

Британский промоутер Эдди Хирн, который представляет интересы в последних боях казахстанского ветерана Геннадия Головкина, высказался по поводу перспектив боксёра.

"Считаю, что Головкин по-прежнему остаётся именитым бойцом, известным бойцом. Но проблема в том, что в последнее время он привык зарабатывать огромные деньги. В связи с этим вопрос только лишь в одном. Понимает ли он, что по состоянию на сегодня его рыночная стоимость намного ниже, чем была раньше? Готов ли он принять это?" — приводит слова Хирна vRINGe.com.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в сентябре, Головкин уступил единогласным судейским решением мексиканцу Саулю Альваресу.

По теме
yellow-arrow
Беллью: Джошуа начал вести себя в ринге более консервативно
yellow-arrow
Деонтей Уайлдер: Однозначно мой удар сильнее, чем у Майка Тайсона
yellow-arrow
Тони Беллью: Тайсон Фьюри тянет наш спорт на дно
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Геннадий Головкин Эдди Хирн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде