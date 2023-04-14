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Рой Джонс: Ломаченко слишком поздно включился в бою с Лопесом

Бокс
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Если бы Василий сделал это раньше, то смог бы выиграть этот бой

Рой Джонс: Ломаченко слишком поздно включился в бою с Лопесом

Boxingscene

Новина українською

Экс-чемпион мира Рой Джонс высказался о бое украинца Василия Ломаченко и соотечественником Дэвина Хэйни. Напомним, что бой должен состояться 21 мая в Лас-Вегасе (США).

"Василий должен делать наоборот, если вспомнить его бой с Лопесом. Ему нужно забыть, что он может пропустить встречный удар. Ломаченко должен активно напирать с самого начала боя. Ждать — нельзя. Считаю, он слишком поздно включился в бою с Лопесом. Включись он раньше, у него были бы хорошие шансы», — сказал Джонс на канале Fight Hub TV в YouTube.

В активе Ломаченко 19 боёв, в которых он одержал 17 побед и потерпел два поражения. На счету Хэйни 29 побед в 29 поединках.

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В статье: Василий Ломаченко Рой Джонс
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