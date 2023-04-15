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Промоутер назвал имя следующего соперника для Усика
Ожидаемая фамилия
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Американский промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, что в течение следующего года украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) проведет поединок против британца Джо Джойса (15-0; 14 КО). Слова специалиста цитирует Sky Sports:
"В течение следующих восьми-девяти месяцев мы вызовем Усика в защиту – если к тому времени он все еще будет чемпионом, ведь ему сначала нужно победить Даниэля Дюбуа. Даниэлю будет что сказать.
Джо – другой зверь. Он не говорит людям "нет". Он всегда ищет жесткие бои, хочет развлекать и это то, что мы получим" – сказал Уоррен.
Напомним, что ранее Хэйни
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