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Рой Джонс: Сейчас Усик против Уайлдера – это хороший бой
Боксер рассказал, почему не состоялся бой украинца и Фьюри
Фото: ISport
Бывший чемпион мира Рой Джонс рассказал, почему не состоялся бой Александр Усик – Тайсон Фьюри.
"Я не сержусь из-за ситуации в сверхтяжелом весе, ведь единственный бой, который там не состоялся, - это поединок Усик - Фьюри. Но что касается этого боя, то это два боксера, которые, наверное, не будут вступать в обмены. Они оба будут наматывать круги по рингу, и может оказаться, что это не тот бой, который мы хотим увидеть.
Я говорил об этом в прошлом году. Я говорил, что мир не так уж хочет увидеть их бой прямо сейчас, ведь весомый вес дал нам много хороших поединков. Продолжим в таком же духе. Сейчас у нас есть два чемпиона мира в тяжелейшем дивизионе. Пусть они остаются чемпионами, пусть сначала подраются с кем-то другим. Если соперники кончатся, то они подерутся друг с другом, потому что для них больше ничего не останется.
Сейчас Усик против Уайлдера – это хороший бой. Джошуа против Фьюри – хороший бой. Это будут насыщенные поединки. Бой Усика и Фьюри не будет насыщенным. Это два боксера, два технических парня", - сказал Джонс.
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