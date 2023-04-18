Тони Беллью назвал лучшего боксера в истории

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор британец Тони Беллью назвал величайшего боксёра всех времен.

Им оказался экс-чемпион мира в среднем (до 72,6 кг), втором среднем (до 76,2 кг), полутяжёлом (до 79,4 кг) и супертяжёлом дивизионе американец Рой Джонс-младший.

"Рой Джонс – величайший боксёр в истории. И мой герой. Я боготворил его, когда был молодым. Никогда не видел настолько же крутого бойца как в атаке, так и в защите. Он был Ломаченко и Тайсоном в одном лице. И на ринге он умел всё", – сказал Беллью в интервью YouTube-каналу Seconds Out.