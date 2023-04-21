Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Энди Руис анонсировал бой с Тайсоном Фьюри
Тайсон испугался Усика и нашел более легкий вариант
Бывший чемпион мира Энди Руис анонсировал бой с британцем Тайсоном Фьюри. Промоутер Эдди Хирн рассказал, что Тайсон проведет бой с Руисом 22 июля.
Цыганский король недавно сорвал бой за титул абсолютного чемпиона мира, предварительно планировавшийся на 29 апреля в Лондоне.
В своем последнем поединке Руис победил Луиса Ортиса единогласным решением судей. При этом Энди трижды отправил соперника в нокдаун.
Andy Ruiz teasing a potential fight with Tyson Fury on Instagram today… pic.twitter.com/VXo1izK1cc— Michael Benson (@MichaelBensonn) April 21, 2023
Популярное сейчас
- Ребров, Зинченко, Яремчук и Ярмоленко купили флаг АЗОВА за 2,3 миллиона гривен. ФОТО
- Мощный взрыв на перекрестке. Появилось видео момента падения российской бомбы в Белгороде
- Юнион Сент-Жиллуа – главная сенсация евросезона. Их стадион – памятник архитектуры, а команду набрала компьютерная программа
- Ломаченко оказался на второй строчке в обновленном рейтинге от The Ring
- Наконец-то пережил разрыв с Савиной. Супряга закрутил роман с горячей Мисс Украина. ФОТО
- Красотка дня. Волейболистка, которая вынуждена была завершить карьеру из-за откровенных фото. ФОТО