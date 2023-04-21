Энди Руис анонсировал бой с Тайсоном Фьюри

Бывший чемпион мира Энди Руис анонсировал бой с британцем Тайсоном Фьюри. Промоутер Эдди Хирн рассказал, что Тайсон проведет бой с Руисом 22 июля.

Цыганский король недавно сорвал бой за титул абсолютного чемпиона мира, предварительно планировавшийся на 29 апреля в Лондоне.

В своем последнем поединке Руис победил Луиса Ортиса единогласным решением судей. При этом Энди трижды отправил соперника в нокдаун.