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Энди Руис анонсировал бой с Тайсоном Фьюри

Бокс
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Тайсон испугался Усика и нашел более легкий вариант

Энди Руис анонсировал бой с Тайсоном Фьюри

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Бывший чемпион мира Энди Руис анонсировал бой с британцем Тайсоном Фьюри. Промоутер Эдди Хирн рассказал, что Тайсон проведет бой с Руисом 22 июля.

Цыганский король недавно сорвал бой за титул абсолютного чемпиона мира, предварительно планировавшийся на 29 апреля в Лондоне.

В своем последнем поединке Руис победил Луиса Ортиса единогласным решением судей. При этом Энди трижды отправил соперника в нокдаун.

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В статье: Тайсон Фьюри Энди Руис
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