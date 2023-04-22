Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джошуа запланировал поединок против Уайта
Как говорил классик, мы это уже слышали, это уже было
фото - boxingscene.com
Британский супертяжелый Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) поделился своими планами на этот год. В них входит поединок против Диллиана Уайта (29-3; 19 КО). Слова Джошуа цитирует Metro:
"Я планирую в этом году подраться с Диллианом Уайтом. У него интересное настроение, когда вспоминают мое имя.
Иногда он говорит: "Нет, на х*р его! Что ты хочешь? Записать подкаст и обсудить наши проблемы или просто подраться?" Но в этом плане он наверняка похож на большинство супертяжей" – сказал он.
Напомним, что первый бой Джошуа-Уайт состоялся в 2015 году. Тогда Энтони победил своего соперника нокаутом в 7-м раунде.
Популярное сейчас
- Горнякам не должны помешать травмы и мотивация киевлян. Анонс матча Динамо – Шахтер
- Фирмино будет играть в Эль-Классико. Бразилец перейдет в испанский гранд – источник
- Зинченко получил самую низкую оценку в сезоне за матч против Саутгемптона – статистические данные WhoScored
- Тони Беллью назвал лучшего боксера в истории
- София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО
- Наконец-то пережил разрыв с Савиной. Супряга закрутил роман с горячей Мисс Украина. ФОТО