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Джошуа запланировал поединок против Уайта

Бокс
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Как говорил классик, мы это уже слышали, это уже было

Джошуа запланировал поединок против Уайта

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяжелый Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) поделился своими планами на этот год. В них входит поединок против Диллиана Уайта (29-3; 19 КО). Слова Джошуа цитирует Metro:

"Я планирую в этом году подраться с Диллианом Уайтом. У него интересное настроение, когда вспоминают мое имя.

Иногда он говорит: "Нет, на х*р его! Что ты хочешь? Записать подкаст и обсудить наши проблемы или просто подраться?" Но в этом плане он наверняка похож на большинство супертяжей" – сказал он.

Напомним, что первый бой Джошуа-Уайт состоялся в 2015 году. Тогда Энтони победил своего соперника нокаутом в 7-м раунде.

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В статье: Энтони Джошуа Диллиан Уайт
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