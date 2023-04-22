Джошуа запланировал поединок против Уайта

Британский супертяжелый Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) поделился своими планами на этот год. В них входит поединок против Диллиана Уайта (29-3; 19 КО). Слова Джошуа цитирует Metro:

"Я планирую в этом году подраться с Диллианом Уайтом. У него интересное настроение, когда вспоминают мое имя.

Иногда он говорит: "Нет, на х*р его! Что ты хочешь? Записать подкаст и обсудить наши проблемы или просто подраться?" Но в этом плане он наверняка похож на большинство супертяжей" – сказал он.

Напомним, что первый бой Джошуа-Уайт состоялся в 2015 году. Тогда Энтони победил своего соперника нокаутом в 7-м раунде.